الحصيني: اليوم بدء موسم الكليبين.. آخر منازل الحر

المواطن - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام موسم “الكليبين” أو ما يعرف عند البعض بـ”محننات الجمل”.

وقال الحصيني: “محننات الجمل معناها أن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين، لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد”.

يذكر أنه من أبرز معالم “الكليبين” نضوب المياه السطحية، وهي الآبار القديمة، وفيه ينزل الماء من شدة حرارة الأرض.

ووفقاً لخبراء الطقس والفلك فإن موسم “الكليبين” يعد المنزلة السادسة في فصل الصيف، وآخر منازل الحر الشديد في الغالب.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كذلك على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.



