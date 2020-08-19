الحصيني عن طقس اليوم وغداً: أمطار متفاوتة ورياح شبه قوية

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم ويوم غد الخميس.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/12/29هـ وليلة الخميس هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشمال وجنوب الطائف، وعلى أجزاء من الإمارات وعمان واليمن.

وتابع أنه من المتوقع أيضاً هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض والساحل الغربي.

طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وبحسب توقعات الأرصاد، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار التقرير بشأن طقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





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