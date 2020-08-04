الحصيني يتوقع انخفاض درجات الحرارة شمال المملكة

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس شمال المملكة، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، انخفاضاً وتحسناً في درجات الحرارة عما كانت عليه في الأيام السابقة.

وأشار الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إلى توقعات بهطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران.

ولفت إلى تشكل رياح متفاوتة السرعة على معظم مناطق المملكة، فيما تمتد الحالة المطرية لتشمل اليمن وسلطنة عمان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ).

فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



