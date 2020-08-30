الحصيني يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق

المواطن - الرياض

توقع خبير المناخ عبدالعزيز محمد الحصيني، بأن اليوم الأحد، وليلة الاثنين سيحمل هطول أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض أجزاء من المملكة مع وجود رياح متوسطة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب منطقتي الرياض والشرقية تمتد للإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وتابع خبير المناخ توقعاته برياح من متوسطة لشبه قوية على القصيم والرياض والساحل الغربي ونجران وشمال الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.







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