الحصيني يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق تستمر حتى مساء الغد

المواطن - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات استمرار الحالة المطرية حتى ليلة الثلاثاء.

وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، وجنوب الطائف، وغرب وجنوب غرب المدينة المنورة، وجنوب المنطقة الشرقية.

كما توقع عبدالعزيز الحصيني، هبوب رياح من متوسطة لـ شبه قوية على معظم المناطق إلا أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.



