الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق

المواطن - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ اليوم الثلاثاء استمرار سقوط الأمطار على أجزاء من المملكة .

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه “تويتر” بأن الأمطار ستكون من خفيفة لغزيرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة وغرب نجران والربع الخالي، وأجزاء من اليمن والإمارات وسلطنة عمان.

وتابع الحصيني بأنه من المتوقع أن تكون الرياح من متوسطة لشبه قوية على مكة والساحل الغربي الشرقية والرياض والقصيم والشمالية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.





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