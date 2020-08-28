الحقيل يقف على الخدمات البلدية ويتفقد مشاريع أمانة القصيم

المواطن - الرياض

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال زيارته لمنطقة القصيم، عدداً من مشاريع ومبادرات أمانة منطقة القصيم صباح أمس الخميس بمدينة بريدة.

وقام الحقيل في بداية الجولة التفقدية بزيارة لمهرجان بريدة للتمور الذي يقام سنوياً، ووقف على مستوى الخدمات البلدية المقدمة في السوق، من مرافق عامة ومواقف وساحات، تضمن راحة المستثمرين والمتسوقين.

مشروع سوق الخضار والفواكه

بعد ذلك قام الوزير بجولة على مشروع سوق الخضار والفواكه المركزي يرافقه سعادة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع وعناصره ونسب الإنجاز فيه، وعن الخدمات التي يقدمها السوق، بعد إنجازه، كما استمع إلى شرح عن المواقع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص. كما اطلع معاليه على عرض شامل لمبادرات مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول المعتمدة من قبل الوزارة والتي ستسهم – بمشيئة الله – بعد اكتمالها بمعالجة الحالة العامة لشبكات تصريف السيول بمدينة بريدة، وحث معاليه على سرعة الإنجاز مع الالتزام بالجودة، وتذليل كافة العقبات إن وجدت، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستسهم في توفير وزيادة مستوى الحماية للأحياء من أخطار السيول.

منتزه الملك عبدالله الوطني

عقب ذلك زار معاليه منتزه الملك عبدالله الوطني في مدينة بريدة على طريق الملك فهد عند تقاطعه مع الطريق الدائري الشرقي، وهو أحد برامج التوازن والإصحاح البيئي لزيادة مساحة الرقعة الخضراء بمدينة بريدة، واطلع على مكونات ومحتويات المنتزه.

بعدها توجه الحقيل إلى مدينة الأنعام التي صممت لتكون مقصداً سياحياً ترويحياً لاشتمالها على حزمة متكاملة من المرافق والخدمات، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات هذا المشروع ومرافقه والمواقع الاستثمارية التي يحتويها بالشراكة مع القطاع الخاص.كما زار وزير الشؤون البلدية والقروية مقر أمانة منطقة القصيم واطلع على شاشات المشاريع حيث اطلع على تصاميم بعض المشاريع على الواقع الافتراضي بالإضافة إلى مشاريع ومبادرات التحول الرقمي، وعقد اجتماعاً مع معالي أمين منطقة القصيم، ووكلاء الأمانة والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات بالأمانة ورؤساء البلديات الفرعية. وقدم قيادات الأمانة شرحاً مفصلاً حول استراتيجية الأمانة، من حيث تطوير الطرق والبنية التحتية، وكذلك برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، بالإضافة إلى تطوير نظام الإشراف الإلكتروني وأتمتة المشاريع وثمن معاليه، كافة الجهود التي تبذل من قبل منسوبي أمانة منطقة القصيم معرباً عن سعادته وشكره للجميع، وحثهم على بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة والتي تصب في النهاية في خدمة المواطنين والمقيمين. كما التقى بأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة، حيث تمت مناقشة احتياجات المنطقة من المشروعات والخدمات البلدية والترفيهية، إلى جانب بحث أهم العوائق والتحديات التي تواجه القطاع البلدي بالمنطقة، مشدداً على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.







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