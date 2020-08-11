الحوثيون يعذبون أسيرًا يمنيًا.. حرق وقطع للأذن واللسان وجدع أنفه

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ندد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بالجريمة الوحشية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق أحد الأسرى.

وقامت الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران في جريمة وحشية تقشعر لها الأبدان، بتعذيب أسير والتمثيل بجثته قبل حرقه.

وفي التفاصيل، فقد قام الحوثيون بقطع أذنَي “عبدالحافظ عبدالرب الطاهري” ولسانه وجدع أنفه وفقعوا عينيه ثم حرقوا جثته قبل تسليمه لأهله.

وهزت الجريمة الشارع اليمني، وأعرب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عن استنكاره الشديد وإدانته، مؤكدًا أن هذه الأفعال تدل على إرهاب الميلشيات وخروجها عن تعاليم الدين وسيرها على غرار تنظيمات القاعدة وداعش، مطالبًا بالتدخل السريع لتنفيذ اتفاق السويد وإنقاذ اليمن.



