الحوثي يُفشل اتفاق معالجة خزان صافر

المواطن - متابعة

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، اتهامها لميليشيات الحوثي، بإفشال الاتفاق الخاص بتقييم ومعالجة ناقلة صافر النفطية، القنبلة الموقوتة الراسية قبالة سواحل الحديدة، غربي اليمن، وعلى متنها أكثر من مليون برميل نفط خام، ومعرضة للخطر نظرًا لاستمرار رفض ميليشيات الحوثي منذ خمس سنوات، السماح لفريق أممي بتفريغها وصيانتها.

وقال البيت الأبيض في تغريدة على تويتر: “لقد فشل الحوثيون في التوصل لاتفاق يسمح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى خزان النفط صافر”.

وأكد أن ما يقوم به الحوثيون من استمرار في عرقلة وتأخير فريق الأمم المتحدة ينذر بكارثة بيئية وإنسانية تهدد اليمن والمنطقة.

وشدد البيت الأبيض على ضرورة سماح الحوثيين لفريق الأمم المتحدة بإجراء المعالجات اللازمة دون تأخير.

وثمن سفير اليمن لدى واشنطن، أحمد بن مبارك موقف البيت الأبيض في الضغط على ميليشيا الحوثي من أجل السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط العائم صافر وتقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات اللازمة وتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم.



