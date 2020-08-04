الخزانة الأمريكية تعتزم اقتراض 947 مليار دولار

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام؛ نظرًا لتوقعات بازدياد حاجة الحكومة إلى الإنفاق للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقالت وزارة الخزانة في بيان صادر اليوم: إن تقديراتها تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بحوالي تريليون دولار تحسبًا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد-19.

وأشارت إلى أن التقديرات لا تزال مبدئية؛ نظرًا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.

وكانت الخزانة الأمريكية قد اقترضت 2.753 تريليون دولار في الفترة من إبريل إلى يونيو.



