الخطوط البريطانية تستغني عن أكثر من 10 آلاف موظف

المواطن - متابعة

أكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية، يوم الجمعة، قرارها بالاستغناء عن أكثر من 10 آلاف عامل في الشركة، ممن هم زائدون عن حاجة الشركة.

وقال متحدث باسم الشركة: “تظهر نتائجنا نصف السنوية، التي نشرت الأسبوع الماضي، بوضوح التأثير المالي الهائل لجائحة COVID-19 على أعمال الشركة”.

ونقل موقع “سكاي نيوز” عن المتحدث قوله: “علينا اتخاذ قرارات صعبة والقيام بكل الإجراءات الممكنة الآن لحماية أكبر عدد ممكن من الوظائف”.

ولفت إلى أن الخطوط الجوية البريطانية لم تتوقع أبدًا أن تكرر من إجراء الاستغناء عن الوظائف، مضيفًا أن أكثر من 6 آلاف شخص عبروا عن رغبتهم في الاستقالة الطوعية، بينما الآخرون سيخضعون للإقالة الجبرية من الوظيفة.

وقال هوارد بيكيت مساعد الأمين العام لنقابة العمال: إن “4 آلاف من أعضاء النقابة أجبروا على تقديم استقالتهم ملقين باللوم على جشع الشركة السافر” على حد تعبيرهم.

وأضاف: “هذا يوم سيئ للغاية بالنسبة للعاملين في الخطوط الجوية البريطانية، وسوف يُسجل في تاريخ شركة الطيران باعتباره اليوم الذي توضع فيه مصالح مجلس الإدارة قبل ركابها والقوى العمالية فيها”.

وأكدت النقابة أن عدد الوظائف التي تعتزم الخطوط الجوية البريطانية خفضها حوالي 10700 وظيفة.



