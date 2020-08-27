الدرعية ثاني الصاعدين لـ دوري الدرجة الأولى

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي الدرعية إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم المقبل 2020/2021.

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري الدرجة الأولى عبر “تويتر” تغريدة وجّه فيها التهنئة إلى الفريق بعد صعوده لدوري الدرجة الأولى ليكون ثاني الصاعدين بعد نادي هجر.

الدرعية يصعد بعد نادي هجر

وصعد نادي هجر إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى رسميًا وذلك للموسم الرياضي المُقبل 2020/2021.

وبحسب، الحساب الرسمي لـ وكالة الأنباء السعودية “واس” عبر “تويتر” فإن نادي هجر يُعد أول الصاعدين لـ دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين وذلك مع انطلاق الموسم المقبل.

مباريات الجولة الـ33 من دوري الأولى تُختتم اليوم الخميس

وكانت مباريات الجولة الثالثة والثلاثين، اختُتمت اليوم الخميس بفوز الثقبة على النهضة، وفوز التقدم على نجران، وفوز النجوم على المجزل، وتعادل حطين ضد الطائي، وفوز العين على الجبلين وفوز الكوكب على نادي أحد.





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