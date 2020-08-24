الدعيع ينشر صورة نوير وهو يقلده: لكم التعليق !

المواطن - محمد سمعه

نشر الحارس المُخضرم محمد الدعيع حارس الهلال السابق، صورة للألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني وهو يقلده في طريقة التصدي لانفرادات المهاجمين.

وكتب الدعيع عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الاثنين: “لكم التعليق؟”.

نوير يُقلد الدعيع

وعرضت الصورة تصدي الدعيع لهجمة من ياسر القحطاني نجم الهلال السابق، أثناء مشاركته في حفل اعتزال القحطاني، وكرر حارس البايرن نفس الأمر في مباراة الأمس ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الحارس الألماني قاد بايرن ميونخ للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الفريق البافاري.

إنجاز مميز لـ ليفاندوفسكي

وفي وقت سابق، حقق اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، إنجازًا عظيمًا وذلك بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا 2020 على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يُتوج بـ 3 بطولات في موسم واحد وهو هدّاف في البطولات الثلاث، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وكان ليفاندوفسكي أصبح هدافًا لـ دوري أبطال أوروبا 2020 برصيد 15 هدفًا، وتُوج بلقب هداف الدوري الألماني موسم 2019/2020 برصيد 34 هدفًا، وتُوج أيضًا بلقب هداف كأس ألمانيا في الموسم المنصرم برصيد سبعة أهداف.

جدير بالذكر أن مانويل نوير انضم لـ بايرن ميونخ في عام 2011 قادمًا من شالكه الألماني، وفاز مع البايرن بلقب دوري الأبطال في عام 2013 على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

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