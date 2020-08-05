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الدفاع المدني ينقذ 698 شخصًا ويخلي 77 في 5 مناطق
إيواء 633 فردًا و3 أسر خلال أسبوع

الدفاع المدني ينقذ 698 شخصًا ويخلي 77 في 5 مناطق

2020/08/05
الساعة 6:30 مساءً
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الدفاع المدني ينقذ 698 شخصًا ويخلي 77 في 5 مناطق
المواطن - الرياض

أعلن الدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة)، تمكنت – بفضل الله – خلال الفترة من 5-14 ذي الحجة 1441 هـ من إنقاذ أكثر من (698) شخصًا وإخلاء ( 77) شخصًا و(11) أسرة، وإيواء (633) شخصًا و(3) أسر، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق، حيث كانت منطقة عسير الأعلى في عدد حالات الإنقاذ، بينما الأقل كانت المدينة المنورة بحالة إنقاذ واحدة.

الدفاع-المدني-3.jpeg 5 أغسطس، 2020 65 KB 784 × 1280 بيكسل تحرير الصورة حذف بشكل دائم النص البد

لجان الدفاع المدني

وأبان المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أنه تم تشكيل 8 لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول.

وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد الحالة المطرية في المملكة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظًا على سلامة الجميع.

الدفاع-المدني-3.jpeg 5 أغسطس، 2020 65 KB 784 × 1280 بيكسل تحرير الصورة حذف بشكل دائم النص البد




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