الدمام بين أكثر مدن العالم حرارةً خلال الـ24 ساعة الماضية

المواطن - الرياض

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، عن قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر المسند، عبر حسابه في “تويتر”، تقريرا كشف من خلاله أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام كان من بين الأماكن الأكثر حرارة عالميًا، حيث حل في المرتبة الـ14 بتسجيله 45.8 درجة مئوية.

وتصدرت مدينة “فهود” العُمانية و”رقان” الجزائرية القائمة بتسجيل كل منهما درجة حرارة 47.1 مئوية، ثم “السُنينة” العُمانية بـ47 درجة، ثم “عين صالح” الجزائرية بـ46.8 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنًا أخرى في كل منٍ: عُمان، والجزائر، وإيران، والعراق، والولايات المتحدة، وباكستان.





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