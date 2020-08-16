الدويش لـ فيتوريا: تصرفك هذا يؤلم النصراويين !

المواطن - محمد سمعه

انتقد الإعلامي الرياضي والقانوني محمد الدويش، المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك بسبب الأداء الهزيل للعالمي في مباراة الوحدة أمس السبت، رغم الفوز بهدف نظيف.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” : ” أكثر ما يؤلم النصراويين أن مدربهم لا يعمل بطاقته وفريقهم لا يلعب بإمكانياته، لقد حقق الدوري الاستثنائي، ونافس على هذا الدوري، بنصف قدرته، كيف لو تحرك مدربه وعمل بكل طاقته؟ كيف لو فجّر إمكانيات لاعبيه داخل الملعب؟”.

وأضاف الدويش: ” نقص القادرين على التمام”.

عضو النصر السابق يُهاجم فيتوريا رغم الفوز

وفي السياق ذاته، هاجم سعد آل مغني عضو نادي النصر السابق، المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك بسبب خططه الفنية التي أرهقت اللاعب المغربي نور الدين أمرابط.

وكتب آل مغني عبر حسابه في “تويتر” مجموعة من التغريدات قائلًا: “فيتوريا مدرب كبير بعالم التدريب ولكن هذا الموسم عليه الكثير من المُلاحظات، إصراره على اللعب بخطة أصبحت معروفة للجميع، إصراره على لاعبين لم يقدموا المستوى المأمول، بعض تغييراته غريبة، أتوقع قدم ما عليه، ولن يستطيع تقديم الأكثر، خاصة لوجود مشاكل بينه وبين الإدارة”.

حمدالله وأمرابط أنقذا فيتوريا والعالمي

وأضاف آل مغني: “ما فعله فيتوريا، على النقيض تمامًا تجد أن حمدالله ونور الدين أمرابط شايلين الفريق، ولكن بالنسبة لباقي أجانب النصر، شكرًا ما قصرتوا، يجب الاستغناء عنهم”. وواصل آل مغني هجومه قائلًا: “بعد حديثي عن حمدالله ونور الدين أمرابط، أرى أنه يجب رحيل كل من عوض خميس وعمر هوساوي وعبدالرحمن العبيد ووليد عبدالله وعبدالرحمن الدوسري وعبدالعزيز الدوسري، شكرًا ومع السلامة”. وسخر سعد آل مغني من إدارة النصر قائلًا: “يبدو أن إدارة النصر لم تُشاهد المباراة ضد الوحدة، أتوقع يشاهدون المباراة بالإعادة بهدوء”.





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