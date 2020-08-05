الذهب يتجاوز 2000 دولار لأول مرة في تاريخه

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، لتتخطى حاجز الألفي دولار للمرة الأولى في التاريخ، إذ تعزز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا بفعل مناخ من أسعار الفائدة الشديدة التدني وآمال في مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة لحماية الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمائة إلى 2009.13 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 1842 بتوقيت جرينتش، كان مرتفعًا 1.4 بالمائة إلى 2004.35 دولار للأوقية.

قمة غير مسبوقة:

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 1.7 بالمائة إلى 2021 دولارًا، وذلك بعد أن بلغت هي الأخرى قمة غير مسبوقة عند 2027.30 دولار.

وربح الذهب 32 بالمائة منذ بداية العام مدعومًا في المقام الأول بانخفاض أسعار الفائدة والتحفيز الواسع الانتشار من قبل بنوك مركزية حول العالم لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية للجائحة.

وقال إدوارد مويا محلل الأسواق الكبير لدى أواندا للسمسرة: إن الأسعار قد تصعد صوب مستوى 2300 دولار بحلول نهاية العام.

وسارت المعادن النفيسة الأخرى أيضًا على نفس المنوال، إذ صعدت الفضة سبعة بالمائة إلى قمة أسبوع عند 25.95 دولار للأوقية بدعم بيانات مصانع إيجابية، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 5.6 بالمائة إلى 25.60 دولار.

وارتفع البلاتين 1.4 بالمائة إلى 928.78 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.3 بالمائة إلى 2132.63 دولار للأوقية.



