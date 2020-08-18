الرائد يضم محمد السبيعي لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع محمد السبيعي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

محمد السبيعي في الرائد:

ونشر النادي الرائد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب السبيعي أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع.

وأوضح حساب نادي الرائد الرسمي، أن محمد السبيعي صاحب الـ24 عامًا سيُمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، علمًا بأنه قادم من صفوف الاتفاق في صفقة انتقال حر.

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة صاحب المركز الخامس.

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