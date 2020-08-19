الرائد يقلب الطاولة على الشباب بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الرائد والشباب، منذ قليل، بفوز الرائد بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين، من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشباب المباراة ضاغطًا بقوة، حتى تمكن الليث من إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ17 عبر اللاعب السنغالي ماكيتي ديوب بطريقة جميلة.

الشباب يمنع الرائد من إحراز الأهداف بالشوط الأول:

ولم ينجح الرائد في إحراز أي أهداف، خلال الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي الرائد في قلب الطاولة على الشباب، حيث سجل الفريق الرايداوي هدفين عبر كل من جلال الداودي والسوري جهاد الحسين بالدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

الرائد يعود بقوة في الشوط الثاني:

وانتهت المباراة بفوز فريق الرائد بثنائية مقابل هدف، ليُصبح رصيده 42 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 38 نقطة في المركز السابع.

وكان الاتحاد تعادل مع الفيصلي بهدف لكل فريق، بينما تعادل الفتح مع الاتفاق بهدف لكل فريق، وفاز الحزم على أبها بثنائية دون رد.

وبدأ الفيصلي المباراة ضاغطًا بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن فريق الفيصلي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الهولندي يوسف الجبلي بالدقيقة الرابعة والأربعين. وانتهى الشوط الأول من مباراة الفيصلي والاتحاد، بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، من المباراة كثف نادي الاتحاد من محاولاته الهجومية، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب حمدان الشمراني من إحراز هدف التعادل للاتحاد بالدقيقة السادسة والستين. ولم تتغير نتيجة المباراة، حتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. سيواجه الشباب، فريق أبها بالجولة السابعة والعشرين، بينما يواجه الرائد فريق الاتفاق.





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