“الرياضة” تُوضح عقوبات مخالفي نظام حقوق الملكية الفكرية للأندية

المواطن - محمد سمعه

كشفت وزارة الرياضة اليوم الاثنين عن العقوبات المشددة التي ستُطبّق على مخالفي نظام حقوق الملكية الفكرية للأندية الرياضية.

وزارة الرياضة تنشر العقوبات

ونشرت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” “إنفوجراف” أوضحت من خلاله العقوبات التي تُطبّق حيث سيتم التشهير بالمخالفين وفرض غرامة مالية عليهم، بالإضافة إلى السجن.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الملكية الفكرية عن السر وراء إطلاق مُسمى ” احفظ شعارك” على الجولة الرابعة والعشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

سر تسمية الجولة الـ24 بمُسمى “احفظ شعارك”

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الملكية الفكرية عبر “تويتر” : ” بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين ودعم وزارة الرياضة، تم إطلاق مُسمى “احفظ شعارك” على الجولة الـ24 من الدوري والجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى، بهدف الحفاظ على الحقوق الإبداعية للأندية والمنشآت الرياضية من خلال تسجيل شعاراتها وتطويرها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن”.

وأكدت هيئة الملكية الفكرية على أن ذلك يُساهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية ويعمل على التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المُستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية”. وتُختتم اليوم الاثنين أحداث الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من جولات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، وذلك بإقامة 4 مباريات. وستكون المباراة الأولى بين فريقي الشباب والتعاون في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت المملكة على ملعب نادي الشباب في الرياض.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي أبها والنصر في تمام السابعة والربع مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها. وستكون المباراة الثالثة بين فريقي الحزم والعدالة، وذلك في تمام السابعة والثلث، وتُختتم مباريات الجولة بلقاء الهلال والفتح على ملعب جامعة الملك سعود في الساعة التاسعة مساءً.



