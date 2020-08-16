الزكاة والدخل تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة لـ الزكاة والدخل الأسبوع الماضي، 3,686 زيارة تفتيشية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والأحكام الضريبية، ومن بينها تطبيق النسبة المُحَدثة لضريبة القيمة المضافة 15%، والتي بدأ تطبيقها في الأول من شهر يوليو الماضي.

وشملت الزيارات التفتيشية المنفَّذة عددًا من المنشآت العاملة في قطاعات التجارة العامة، والمطاعم، والبيع بالتجزئة، تم خلالها ضبط 772 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها 1,101 بلاغ في نفس الفترة.

مخالفات متنوعة:

وتَنوعت المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية بين عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة من المستهلك، إضافةً لعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

كما دعت هيئة الزكاة والدخل المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (هنا)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بـ2.5% أو مليون ريال كحدٍّ أقصى من قيمة المخالفات والغرامات المُحصَّلة، أو بـ1000 ريال كحد أدنى.

وأكدت الهيئة على استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.





شارك الخبر