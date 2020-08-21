الزمالك ضد الأهلي.. أبرز إحصائيات الفريقين قبل القمة

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى استاد القاهرة الدولي، مساء يوم غد السبت، لمتابعة مباراة الزمالك ضد الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي

وسيكون موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في إطار مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، مساء يوم غد السبت، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيتم إذاعة المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي عبر قناة “أون تايم سبورت”، ومن المقرر أن يتولى التعليق على القمة 4 معلقين رياضيين، وهم؛ مدحت شلبي، بلال علام، أيمن الكاشف وحاتم بطيشة.

الزمالك ضد الأهلي

وتتشابه ظروف الفريقين كثيرًا قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي غدًا، حيث لم يظهرا بالشكل المتوقع منذ استئناف منافسات الدوري المصري لكرة القدم عقب جائحة كورونا، وذلك على الرغم من تحقيقهم لانتصارات وتنافسهما على القمة.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو الأفضل في منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، خاصة قبل فترة التوقف، ونجح في تجنب الخسارة حتى الآن، حيث فاز 18 مرة وتعادل مرتين، ويتصدر الترتيب بـ56 نقطة.

ونجح المارد الأحمر في تسجيل 52 هدفًا قبل قمة الزمالك ضد الأهلي غدًا، ليكون الأقوى هجوميًا في الدوري المصري لكرة القدم، واهتزت شباكه 5 مرات فقط، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا.

على الجانب الآخر، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل 25 هدفًا في منافسات الموسم الرياضي الحالي، فيما اهتزت شباكه 14 مرة، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى دفاعيًا.





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