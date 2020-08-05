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السجن سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال عقوبة الإيذاء
تضاعف العقوبة حال تكرار أي حالة من الحالات مرة أخرى

السجن سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال عقوبة الإيذاء

2020/08/05
الساعة 12:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السجن سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال عقوبة الإيذاء النيابة العامة
المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه آخر، متجاوزًا حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، ومن ذلك امتناعه أو تقصيره بالوفاء بواجباته في توفير الحاجات الأساسية لأحد أفراد أسرته.

وتابعت النيابة عبر فيديو لها نشرته على حسابها بموقع تويتر، أن نظام الحماية من الإيذاء يؤكد وجوب الإبلاغ الفوري على كل من يطّلع على حالة الإيذاء.

وقالت النيابة: إن عقوبة الإيذاء تصل إلى السجن لمدة سنة أو بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معًا، كما تضاعف العقوبة حال تكرار أي حالة من حالات الإيذاء مرة أخرى.




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