السر وراء تخفيف عقوبة نادي النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف القانوني أحمد الأمير الباحث في اللوائح الرياضية السر وراء تخفيف العقوبة الموقعة على النصر من قبل لجنة الانضباط التابعة لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكتب الأمير اليوم الخميس عبر حسابه في “تويتر” : “عارفين ليه لجنة الانضباط عاقبت النصر بمبلغ 40 ألف ريال فقط؟!”.

وأضاف الأمير: “الإجابة، حتى لا يُصبح القرار قابلًا للاستئناف ويتم الاستئناف ضده ويُلغى، ليش؟، لأن اللجنة تغاضت سابقًا عن بيانات مماثلة وذلك خطأ إجرائي من قبل لجنة غير مختصة في القانون الرياضي”.

الأيادي المرتعشة لا تجلب العدالة

وتابع القانوني الرياضي: “القرارات المتناقضة وتدخلها في صلاحيات لجان أخرى، لجنة الانضباط تُثبت فشلها في تطبيق لوائح القانون الرياضي في اتحادنا، مع احترامي وتقديري لكل اللجنة وأعضائها ولكن للأسف لا يُوجد لديهم خبرات أو أي نشاط سابق في مجال القانون الرياضي، يجب أن يتم تطبيق مبدأ عدالة المنافسة وتساوي الفرص وتطبيق اللوائح بحذافيرها وليس الخوف من الاستئناف، الأيادي المرتعشة لا تجلب العدالة”.

رئيس العالمي ينتقد الجميع

وكان صفوان السويكت قد أكد عبر “تويتر”، بعد مباراة الهلال أن فريقه تعرض لأخطاء تحكيمية، الأمر الذي يؤثر على نزاهة المسابقة، وشدد على عدم التفريط في حقوق نادي النصر.

ولعب النصر ضد الهلال في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في حسم ديربي الرياض لصالحه برباعية مقابل هدف، ليقترب من حصد اللقب هذا الموسم.





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