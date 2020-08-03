السعودية للكهرباء: مقطع إصدار فاتورة لفيلا تحت الإنشاء قديم

المواطن - الرياض

كشفت الشركة السعودية للكهرباء حقيقة مقطع الفيديو المتداول حول إصدار فاتورة كهرباء لإحدى الفيلات تحت الإنشاء.

مقطع آخر يبين تخبطات هذه الشركة والتي لا تتوقف !!#السعودية#شركة_الكهرباء_السعودية pic.twitter.com/00h7ckHdqw — محمد القحطاني ( أبو يارا ) (@qahtani_m1) August 2, 2020

وقالت الشركة ردًا على المقطع المتداول: “نفيدك بأن هذا المقطع قديم تم توثيقه في 2018، وكان هناك لبس لدى المشترك أيضًا، وتمت المعالجة في حينه”.

وأعادت الشركة مشاركة ردها على المقطع في حينه حيث قالت: “نود التوضيح بشأن مقطع الفيديو المتداول عن صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء بروضة سدير، بأن فريقنا المختص وقف على الحالة، وتبين وجود لبس مع عداد آخر وتمت المعالجة”.



