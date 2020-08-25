السفارة الأمريكية بالرياض تستأنف المقابلات للحصول على تأشيرة الدراسة

المواطن - الرياض

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الرياض والقنصليات العامة في الظهران وجدة عن استئناف مواعيد المقابلات بشكل محدود للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة والتي تشمل الفئات F و M و J فقط.

وقالت السفارة في بيان لها : نتطلع إلى مساعدة جميع الطلاب الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة، ولكن نظرًا لإجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها من المتطلبات الأخرى في ظل جائحة كوفيد-19 لا يزال توافر مواعيد مقابلات التأشيرة محدودًا للغاية.

وأوضحت أنه في البداية ستُعطى الأولوية للطلاب الذين سبق لهم إصدار تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة والذين اقترب موعد بدء دراستهم. ويمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة تقديم طلب موعد طاريء إذا كان تاريخ السفر المخطط له خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وأفادت أنه يمكن فقط للطلاب الذين لديهم نموذج I-20 ساري المفعول (المعروف أيضًا باسم شهادة الأهلية) والصادر من قبل جامعاتهم التأهل للحصول على تأشيرة طالب فئة F أو فئة M.

ودعت السفارة من لديهم أي أسئلة بخصوص الامتثال للتوجيهات الخاصة ببرنامج الطلاب وتبادل الزوار (SEVP) ومتطلبات نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار (SEVIS)، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية والاطلاع على الجزء الخاص بالطلاب غير المهاجرين من خلال الرابط التالي: (هنا).

ولفتت إلى أنه ينبغي على المتقدمين للحصول على التأشيرة أيضًا زيارة مواقعنا الإلكترونية (هنا) و (هنا) للحصول على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بمعالجة طلبات التأشيرات.





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