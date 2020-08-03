السفارة السعودية في سول تدعو للابتعاد عن السواحل الخطرة

المواطن - الرياض

طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة سول والمناطق الوسطى بالتحقق من معلومات الطقس بشكل متكرر، والابتعاد عن الأماكن الساحلية والخطرة، وعدم الاقتراب من الأودية والأنهار، وأهمية اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية.

ودعت السفارة إلى التواصل في حالة الطوارئ مع هاتف شؤون السعوديين بالسفارة على مدار 24 ساعة على الرقم (00821089626999).

وقالت السفارة إن السلطات الكورية رفعت حالة التأهب في مدينة سول والمناطق الوسطى إلى أعلى مستوى بشأن هطول الأمطار الغزيرة.