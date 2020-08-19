السودان: العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لم تناقش بأي شكل من الأشكال

المواطن - متابعة

نفت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات المتحدث الرسمي حيدر بدوي صادق، عن سعي السودان لإقامة علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية أن “العلاقات مع إسرائيل لم تناقش بأي شكل من الأشكال، كما لم يتم تكليف الناطق الرسمي بالإدلاء بتصريحات بشأن العلاقة مع إسرائيل”.

وجاء في تصريح صحفي لوزير خارجية السودان المكلف عمر قمر الدين: “تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعًا ملتبسًا يحتاج لتوضيح”.

وأكدت وزارة خارجية السودان “أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشتها في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم “دون التضحية بالقيم والثوابت”.

وأضاف المتحدث أنه “ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل”، مضيفًا: لا ننفي وجود اتصالات بين البلدين.

وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارًا من عقد اتفاق سلام.





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