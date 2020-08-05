السودان: تسريع تنفيذ اتفاق الرياض يضمن الحل السياسي في اليمن

المواطن - واس

أكدت السودان أنها تثمن آلية المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

آلية تسريع اتفاق الرياض

وقالت السودان إنها تتابع بكثيرٍ من التقدير جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع جميع الأطراف اليمنية للقبول بالحلول السياسية للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل.

وثمنت وزارة الخارجية السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، مقترح المملكة المقدم كآليةٍ لتسريع تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

دعم الحل السياسي

وأعربت عن أملها في أن يؤدي تطبيق مقترح الآلية للتنفيذ الكامل لاتفاقية الرياض ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن لأجل الوصول للحل السياسي الشامل في اليمن الشقيق.



