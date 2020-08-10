السومة: منافسة حمدالله وغوميز صعبة

المواطن - مروة نبيل

أكد مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة، على صعوبة منافسات نجمي النصر والهلال، المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي بافيتيمبي غوميز على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ونجح عمر السومة في هز شباك العميد مرتين خلال مباراة الأهلي والاتحاد المقامة الآن، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السومة والمنافسة على لقب الهداف:

وتحدث السومة لـ”القناة الرياضية السعودية”، عن ديربي جدة الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف قائلًا: “أبارك لجماهيرنا يوم الديربي غريب حزين تقدر تقول، ولكن قدرنا نفرحهم”.

وتابع: “بعد التوقف الفريق أمامه وقت للاستعداد جيدًا، اليوم توفقنا، وأشكر اللاعبين على المجهود وشكر خاص لحسين عبدالغني على جهده طوال اللقاء وإن شاء الله نقدر نسعد الجماهير ونكون عند حسن ظنهم”.

وأضاف: “طموح لقب الهداف موجود دائمًا ولا يتوقف، بأي حال من الأحوال، بالتأكيد أنني أرغب في الفوز بسباق الهداف، وهذا أمر يحتاج للمزيد من العمل، بتواجد حمدالله في المقدمة، وأيضًا تألق غوميز، ولا زال يتبقى 6 مباريات”.

وضع الاتحاد محزن:

وعن ظروف الاتحاد ووضعه الحالي، علق قائلًا: “الاتحاد ترتيبه بالمراكز الأخيرة، ولكنه نادي كبير، ولابد أن يكونوا منافسين على الدوري، نعم أنا أهلاوي، ولكن من المحزن مشاهدة الاتحاد وجماهيره وهو يعيش تلك الصعوبات الكبيرة”.

واختتم عمر السومة تصريحاته قائلًا: “نادي الاتحاد فريق كبير، ولديه جماهير مميزة، وأنا أتفق مع حسين عبدالغني زميلي، حينما قال إن قوة الاتحاد من قوة الأهلي، والعكس صحيح”.



