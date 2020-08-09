السومة يهز شباك الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة، في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال أحداث الشوط الأول من ديربي جدة المقامة الآن.

السومة يهز الشباك:

وتمكن المهاجم السوري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30، بعد متابعته لتسديدة عبدالرحمن غريب التي أبعدها حارس الاتحاد، لتصل إليه ويهز الشباك، ليمنح الأهلي التقدم مبكرًا.

ويُقام ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي الآن على ملعب الجوهرة المشعة “إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد والأهلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع العميد بالمركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

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