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السويكت لجماهير نادي النصر: نفتقد حضوركم.. ومستقبلنا مشرق
بعد استعادة الفريق لنغمة الانتصارات

السويكت لجماهير نادي النصر: نفتقد حضوركم.. ومستقبلنا مشرق

2020/08/11
الساعة 1:07 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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السويكت لجماهير نادي النصر: نفتقد حضوركم.. ومستقبلنا مشرق لاعبو العالمي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 السويكت مفتقد جماهير نادي النصر:
1.1 أبها ضد النصر:

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على نظيره أبها بثنائية نظيفة.

السويكت مفتقد جماهير نادي النصر:

وقال السويكت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مبروك لجماهيرنا الغالية هذا الانتصار ونفتقد حضوركم معنا في المدرجات.. مستقبل النصر مشرق بإذن الله”.

واستؤنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأسبوع الماضي بعد توقفه منذ مارس الماضي، ويتم إقامة المباريات بدون حضور جماهيري بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

النصر ضد أبها
لاعبو العالمي

أبها ضد النصر:

ولعب أبها ضد العالمي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي بنتيجة 2/ 0، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع نادي النصر رصيده إلى 48 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند النقطة 33 في المركز التاسع.




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