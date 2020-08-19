السيسي يدعو الجيش المصري للإبقاء على أعلى درجات الجاهزية

المواطن - متابعة

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجيش المصري للإبقاء على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي؛ لمواجهة كافة المخاطر والتحديات التي تحيط بالوطن.

واجتمع الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة”.

الحفاظ على الكفاءة والجاهزية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المصري وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة، وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

السيسي يثمن جهود القوات المسلحة

كما وجه الرئيس المصري التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري.

وكان رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد حجازي قال في وقت سابق إن القوات المسلحة مستعدة لصون مقدسات الوطن وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.





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