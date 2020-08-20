السُّلمي : اغتيال رهام يعقوب يترجم الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية

المواطن - متابعة

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات جريمة اغتيال الناشطة العراقية رهام يعقوب على يد مسلحين في محافظة البصرة العراقية أمس.

اغتيال رهام يعقوب جريمة إرهابية

وشدد الدكتور السُلمي في بيان له اليوم، على أن تكرار جرائم الاغتيال التي طالت عددًا من الناشطين والمفكرين العراقيين في الفترة الأخيرة، يؤكد الأهداف الخبيثة لمرتكبي هذه العمليات الإرهابية الجبانة وسعيهم إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، مطالبًا بضبط ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين وحماية الناشطين العراقيين من المحاولات المتكررة لاستهدافهم.

دعم البرلمان العربي للعراق

وأكد دعم البرلمان العربي للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لإيقاف الاغتيالات بحق الناشطين العراقيين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء للعدالة.

وجدد السُلمي وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

التحريض الإيراني ضد رهام يعقوب

وكانت نشرت وكالة مهر الإيرانية مؤخرًا تقريرًا تتهم فيه بعض الناشطين العراقيين بالعمالة للولايات المتحدة، ومن بينهم الدكتورة رهام يعقوب التي تم اغتيالها مساء أمس الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مسلحين أطلقوا النار صوب سيارة كانت تستقلها يعقوب مع صديقة لها، في حي الرضا بالبصرة، مما أدى إلى مقتل الأولى وإصابة الثانية.

وكان مسلحون مجهولون قتلوا بمسدس كاتم للصوت، الجمعة، الناشط المدني، تحسين علي.





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