الشباب يتجاوز عقبة التعاون في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب والتعاون، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الليوث لفوز هام بهدف دون رد.

وأُقيمت الشباب ضد التعاون على ملعب نادي الشباب في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد التعاون:

وبدأت المباراة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتمكن عبدالمجيد الصليهم من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة اليوم عند الدقيقة 64، حيث استغل تمريرة مميزة، وأطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ليهز شباك سكري القصيم.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بتحقيق الليوث للفوز وحصد ثلاث نقاط هامة في مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وبعد مباراة اليوم، رفع الليوث رصيده إلى 37 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 32 نقطة في المركز العاشر.



