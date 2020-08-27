الشباب يسعى لتدعيم دفاعه بضم إزكويردوس

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان لضم صفقة دفاعية مميزة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الشباب يستهدف ضم إزكويردوس

وأكدت تقارير صحافية أن نادي الشباب تقدم بعرض لاستعارة كارلوس إزكويردوس من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إلا أن إدارة النادي رفضت لرغبتها في بيع المدافع بشكل نهائي.

وقدمت إدارة الليوث عرضًا جديدًا للحصول على خدمات المدافع صاحب الـ31 عامًا بصفة نهائية، إلا أن بوكا جونيورز اعتبر أن هذا العرض غير كاف من الناحية المادية، وذلك حسبما أكد الصحفي أجوستو سيرز عبر حسابه على “تويتر”.

وفي السياق ذاته، أكدت شبكة “Espn” الإسبانية، أن إدارة الليوث تسعى لضم كارلوس إزكويردوس الذي يعد جزء أساسياً في تشكيلة بوكا جونيورز، خاصة أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع المدير الفني بيدرو كايشينيا.

تعويض بلعمري

وتأمل الإدارة الشبابية في حسم صفقة كارلوس إزكويردوس سريعًا، لتعويض المدافع الجزائري الدولي جمال بلعمري، الذي رفض الحضور إلى الرياض مؤخرًا، رغم توفير طائرة خاصة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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