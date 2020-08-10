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الشباب يوافق على إعارة آرثر كايكي
في الموسم الرياضي الجديد

الشباب يوافق على إعارة آرثر كايكي

2020/08/10
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشباب يوافق على إعارة آرثر كايكي آرثر كايكي
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن موافقته رسميًّا على إعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي آرثر كايكي في الموسم الرياضي الجديد.

آرثر كايكي:

وذكر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن موافقة مجلس الإدارة على إعارة آرثر كايكي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم كروزيرو البرازيلي.

وانضم كايكي إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

 

نجم نادي الشباب آرثر كايكي
اللاعب البرازيلي

وشارك اللاعب البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في 15 مباراة بمعدل 935 دقيقة فقط، ونجح في تسجيل 6 أهداف ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019.

وانتقل صاحب الـ28 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باهيا البرازيلي على سبيل الإعارة من نادي الشباب خلال الفترة الماضية.

 

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