الشريف: محليو الاتحاد لا يُراهن عليهم.. وجمجوم سبب “النكسة”!

المواطن - مروة نبيل

أبدى الناقد الرياضي حسين الشريف استياءه من مستوى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، مؤكدًا أن تراجع النتائج يتحمله رؤساء مجلس الإدارة خلال السنوات الأخيرة.

محليو الاتحاد لا يُراهن عليهم:

وتحدث حسين الشريف عن تراجع مستوى النمور، قائلًا: “4 سنوات والاتحاد يعاني في المؤخرة.. ومن يتحملها كل رؤساء النادي.. هو من ساهموا في وصول العميد لهذا الحال.. باستثناء الراحل أحمد مسعود”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “لاعبو الاتحاد المحليون لا يتم الرهان عليهم.. العميد لا يملك لاعبين.. والمدرب في خط الدفاع يعمل تجارب.. الفريق يلعب وهو (يتيم)”.

وأضاف الشريف خلال تصريحاته قائلًا: “رئيس النادي السابق عادل جمجوم هو من تسبب بـ(نكسة الاتحاد).. عندما فصل لاعبي الخبرة وأبعدهم.. لن يغفر جمهور العميد لهذه الإدارة بعد هذا القرار التاريخي”.

واختتم حسين الشريف تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “أنا متأكد وعلى يقين تام؛ لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وفي مقدمتهم فهد المولد همهم الأول إنقاذ الفريق.. وبعض الإعلاميين يثيرون الفتنة”.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني العميد من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق الفوز بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب جائحة كورونا، وتلقى هزيمتين ضد أبها والأهلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُصارع العميد من أجل البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.



