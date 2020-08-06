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الشيخ السديس : المملكة داعمة في أزمات ونكبات الشعوب والدول
أكد أن المساعدة دندن السعودية منذ عهد المؤسس

الشيخ السديس : المملكة داعمة في أزمات ونكبات الشعوب والدول

2020/08/06
الساعة 5:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشيخ السديس : المملكة داعمة في أزمات ونكبات الشعوب والدول الشيخ السديس
المواطن - واس

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المملكة على مدى تاريخها الطويل لها مواقف داعمة في أزمات ونكبات الشعوب والدول العربية والإسلامية.

دعم المملكة ممتد

وقال : إن المملكة لا تألو جهدًا في دعم الدول والشعوب العربية والإسلامية والعالمية في نكباتهم وأزماتهم وكوارثهم الإنسانية؛ الناجمة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن المملكة حكومةً وشعبًا يقفون داعمين لكل أشقائهم وإخوانهم المنكوبين في مختلف دول العالم، هذا ديدنهم منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .
ودعا الله جل وعلا أن يحفظ قيادة هذه البلاد وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يشد أزرهم ويعلي بهم شأن الأمة الإسلامية، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين، والإنسانية جمعاء.




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