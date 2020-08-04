الشيخ صباح الخالد : صحة أمير الكويت في تحسن ملحوظ

المواطن - متابعة

طمأن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس الأمة على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مشيرًا إلى أنها في تحسن ملحوظ ولله الحمد، سائلًا الله العلي القدير أن يمنّ على سموه بالشفاء العاجل والعودة قريبًا إلى دولة الكويت.

وقال الشيخ صباح الخالد في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية: قبل يومين مرت الذكرى الأليمة الـ30 للاحتلال العراقي الغاشم حيث كان للكويتيين كلمة وعبرة في التماسك والاتحاد لتجاوز جميع الصعاب ومعنا أشقاؤنا وأصدقاؤنا وشبكة علاقاتنا من دول العالم.

جاهزية الحكومة لمناقشة الأزمة الصحية

وفي سياق آخر أكد سموه الاستعداد وجاهزية الحكومة لمناقشة إجراءاتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) معربًا عن الاستغراب لمناقشة النواب هذا الأمر ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رغم إدراج طلب مناقشة بهذا الشأن على جدول أعمال الجلسة.

وذكر أن الحكومة قامت بالاستعداد والتجهيز لهذه الجلسة التي طلبها النواب من مدة وحضرت الحكومة ومعها كل معلوماتها وعلى أمل إعطاء الفرصة لها لشرح إجراءاتها بوضوح وشفافية.

وأضاف: سنتحدث عما أخطأنا به وعما قد نخطئ به وعما لا نعرفه وما سنتعرف عليه وما سنتغلب عليه بكل وضوح فجميعكم تعلمون أن العالم بأجمعه يتعامل مع أزمة صحية لا يعلم مداها إلى أين إلا المولى عز وجل وبين أن الحكومة مستعدة وفق إمكانياتها وقدراتها للقيام بالإجراءات المطلوبة ومناقشة مجلس الأمة بكافة الأمور للاستفادة من الملاحظات النيابية.

ملفات أخرى يجب إغلاقها

وقال طالما نحن بشر فبالتأكيد سنرتكب أخطاء وسنراجعها ولن نكابر وسنعترف بأننا من خلال إدارتنا لأزمة صحية مثل هذه سنخطئ ثم نخطئ ثم نخطئ لكن لن نكابر وسنتلمس الطريق ونقوم بالتعديل قدر المستطاع ونواجه ونتحمل مسؤولياتنا.

وأوضح أن ملف الأزمة الصحية فتح على الحكومة ملفات أخرى وستتعامل معها دون تغافل وستبذل كل ما تستطيع لإغلاق كافة الملفات المرتبطة بالأزمة.

وقال إن الحكومة على استعداد للعمل مع مجلس الأمة وتحمل المسؤولية بكل تبعاتها ولن تمتنع عن عرض كافة الإجراءات لمجلس الأمة والشعب الكويتي ومناقشتها.



