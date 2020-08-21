الصحة تغلق 3 أقسام للمصابين بـ كورونا في الخرج

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق 3 أقسام للمصابين بفيروس كورونا في الخرج؛ لعدم الحاجة إليها.

وتراجعت إصابات كورونا في المملكة إلى أدنى مستوى لها خلال الأربعة أشهر الماضية بعد تسجيل 1213 حالة جديدة اليوم؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 305186.

زيادة معدلات التعافي:

وبالتزامن مع تراجع الحالات الجديدة ارتفعت نسبة التعافي لما يزيد على 90%، حيث بلغ عدد الحالات النشطة 24539 من بينهم 1675 حالة حرجة، فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 277067 فيما وصل مجموع الوفيات 3580.

حصيلة إصابات كورونا في المملكة:

وبحسب موقع وزارة الصحة الخاص بإحصائيات كوفيد 19، الرياض المدن السعودية بحسب إجمالي حالات كورونا الذي وصل إلى 54,932 تليها مكة بـ 31,213 ثم مكة المكرمة بعدد 30,388 والدمام 17,918 والهفوف 17,699 فيما سجلت الهفوف 17,699 حالة.

أما عن الحالات النشطة فقد توزعت بين العديد من المدن السعودية حيث سجلت 2,206 في الرياض و2,173 في جدة و1,453 في الدمام و1,332 في المدينة المنورة و1,227 في مكة المكرمة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد الأربعاء الماضي تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 72% وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%.





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