‎الرئيسية
أخبار كورونا
الصحة : حالات التعافي من كورونا تجاوزت 290 ألف حالة
إجمالي الوفيات 3897 من أصل 315772 حالة مؤكدة

الصحة : حالات التعافي من كورونا تجاوزت 290 ألف حالة

2020/08/31
الساعة 5:05 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
25
0
طباعة
الصحة : حالات التعافي من كورونا تجاوزت 290 ألف حالة
المواطن - واس
العناوين الفرعية إخفاء
1 حالات التعافي من كورونا
2 غسل اليدين بالماء والصابون
3 مراجعة عيادات تطمن وتأكد

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن حالات التعافي من كورونا كما أعلنت تسجيل (951) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (315772) حالة، من بينها (21079) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1552) حالة حرجة.

حالات التعافي من كورونا

كما سُجّلت (1129) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (290796) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (3897) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة.

غسل اليدين بالماء والصابون

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

مراجعة عيادات تطمن وتأكد

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :