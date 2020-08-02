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الصحة : لا حالات كورونا في المشاعر المقدسة
تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الوقائية

الصحة : لا حالات كورونا في المشاعر المقدسة

2020/08/02
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة : لا حالات كورونا في المشاعر المقدسة
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 تطبيق البروتوكولات الوقائية
2 حالات كورونا الجديدة
3 عدد الحالات النشطة

أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أية حالات كورونا في المشاعر المقدسة اليوم الأحد ثاني أيام التشريق سواء بين ضيوف الرحمن أو بين الأطقم الصحية والأمنية وغيرها التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج الاستثنائي.

تطبيق البروتوكولات الوقائية

وقد شهد موسم حج هذا العام تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ ما ساهم في عدم تسجيل حالات كورونا في المشاعر المقدسة حتى اليوم حيث تم تخطيط مسار جسر الجمرات ومسار صحن الطواف لتحقيق التباعد الاجتماعي وتفويج الحجاج وفق خطة صحية ووقائية.

جسر الجمرات

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع حالات كورونا الجديدة، التي بلغت (1,357 ) حالة فيما أعلنت عن تعافي (2,533 ) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (240081) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (35837) حالة من بينها (2011) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

 

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (278835) حالة، توفي منهم (2917) حالة.

 جسر الجمرات جسر الجمرات




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