الصحة لـ مصابي كورونا: 3 إجراءات حال ظهور أعراض ضيق التنفس

المواطن - الرياض

أوصت وزارة الصحة المصابين بفيروس كورونا، بثلاثة إجراءات ضرورية في حالة ظهور أعراض ضيق التنفس.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه في حالة معاناة المصاب بفيروس كورونا المستجد من الشعور بضيق في التنفس، يجب عليه الحفاظ على هدوئه، والجلوس بشكل معتدل وإرخاء الكتفين، والتنفس بعمق (الحصول على الشهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقًا ثم إخراج الزفير من الفم ببطء).

وأضافت الوزارة: إنه في حالة استمرار أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أو زيادتها سوءًا، فعلى المريض التواصل من خلال الرقم الموحد 937، أو التوجه مباشرة إلى مركز الطوارئ في حالة استمرار الأعراض.

يذكر أنه تم تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 310836، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 284945.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3755 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة وفاة، و1013 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.





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