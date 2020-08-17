الصرامي مشيدًا برئيس أبها: قاده من الدرجة الثانية لدوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

أشاد المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، برئيس مجلس إدارة أبها أحمد الحديثي، مؤكدًا أنه يعمل في صمت دون الحديث لأي وسيلة إعلامية.

الصرامي يُشيد بـ الحديثي:



ونشر الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لرئيس النادي الحديثي مع لاعبه التونسي سعد بقير، بعد تجديده لعقده لمدة موسمين، ليستمر في صفوفه حتى عام 2022، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق الصرامي قائلًا: “هل تعلم أن هذا الرجل الوقور والمحترم هو رئيس نادي أبها الذي قاده من الدرجة الثانية للأولى ثم لدوري المحترفين يحتل مركزًا مطمئنًا للبقاء للعام الثاني تواليًا ووصل لنصف نهائي الكأس”.

وتابع المتحدث باسم نادي النصر تغريدته قائلًا: “الدكتور الحديثي لم يخرج في وسيلة إعلامية للحديث عن ما حققه أو يطلب من أحد فعل ذلك.. فشكرًا لك”.

أبها في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 33 نقطة من 25 مباراة، حيث فاز 10 مرات وتعادل 3 مرات، وخسر 12 لقاء.





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