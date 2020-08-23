الطيران المدني يجدد التعريف بالدليل الإرشادي

المواطن - محمد داوود- جدة

جددت الهيئة العامة للطيران المدني التعريف بالدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوّية في المملكة، إذ يشتمل الدليل على كافة الإجراءات الوقائية المتخذة في المطارات السعودية.

جولات ميدانية للمتابعة:

وفي سياق متصل، تنفذ الهيئة العامة للطيران المدني جولات ميدانية في المطارات السعودية لتقييم الخدمات المقدمة للمسافرين، ومتابعة مدى التزام الجهات العاملة داخلها بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتّبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مرحلة إستئناف الرحلات:

وطبقت هيئة الطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية معايير عدة دقيقة لتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28).

وتشرف الهيئة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار، ومتابعة توفر كافة الخدمات التي تساهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة، وحرصًا على سلامتهم بالتأكد من توفر المعقمات، وتوفير تقنية حديثة للتصويت عن طريق أجهزة قياس رضا المسافرين عبر تقنية (QR Code) التي تمكن المسافرين من مشاركة مدى رضاهم عن توفر الخدمات المقدمة لهم في المطارات، وذلك عن طريق مسح كود التصويت عبر الأجهزة الذكية الخاصة بهم، لتوفر خيار التصويت للمسافرين دون الحاجة للمس الأجهزة.

تطوير منظومة النقل:

واتخذت الهيئة في هذا الصدد، العديد من الخطوات مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في السعودية، لتؤدي دورَها بفاعلية، وتحسين تجربة المسافر كأحد أولوياتها وذلك لتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل المعايير الدولية خلال جائحة كورونا، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين انطلاقًا من دور الهيئة الرقابي والإشرافي في قطاع الطيران والمطارات بشكل خاص.

كما تعمل هيئة الطيران المدني على تحسين تجربة المسافرين في المطارات على مدار الساعة، وذلك بموجب معايير ومؤشرات يتم من خلالها المراقبة والإشراف على ما يقدم من خدمات للمسافرين وإشراك المستفيدين من الخدمات وأصحاب العلاقة في تطوير تلك الخدمات.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات في السعودية من هنا.





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