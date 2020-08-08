العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنشطرة

المواطن- محمد داوود- جدة

عثرت السلطات الهندية اليوم على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت أمس في مطار كاليكوت الدولي بولاية كيرالا جنوبي الهند.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية التي أوردت النبأ أن وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري، أمر بالتحقيق في الحادثة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فريقاً من المديرية العامة للطيران المدني الهندي قد وصل بالفعل إلى موقع تحطم الطائرة.

وتحطمت طائرة الرحلة رقم (أي إكس-1344) القادمة من «دبي» والتي كانت تحمل على متنها 184 شخصاً بعد انحرافها عن مدرج المطار أثناء هطول غزير للأمطار وسقطت في واد وانشطرت إلى نصفين؛ ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً على الأقل، إضافة إلى إصابة 127 شخصاً آخرين.

مهام الصندوق الأسود

وحول مهام الصندوق الأسود يقول المختص في سلامة الطيران محمود عبدالله ل”المواطن”، الصندوق الأسود ليس أسود في لونه كما يعتقد البعض بل هو جهاز تسجيل برتقالي موجود في جميع الطائرات وفقاً للقوانين الدولية المتفق عليها.

ويسجل الصندوق معلومات خاصة بالرحلة وظروفها أثناء الطيران ، وسبب تسميته بالأسود يعود للكوارث التي ترتبط بالطيران إذ أنه يتم كشف جميع المكالمات التي تتم بين طاقم الطائرة وبرج المراقبة وهو ما يساعد في فك الغاز الرحلة ومسببات الكارثة.

صندوقان للبيانات والنداءات

وأكد في ختام حديثه ، إن الجهاز يستطيع تحمل انفجار الطائرة وتحطمها، واشتعال النيران بها، ويتحمل السقوط من عشرات إلى آلاف الكيلومترات، والمكوث في مياه المحيطات دون أن يتلف ، وهذا الصندوق في الواقع مكون من صندوقين الأول يحفظ البيانات الرقمية، ويحفظ القيم الفيزيائية؛ مثل: الوقت والسرعة والاتجاه ، والثاني يُسجل الأصوات بأنواعها من مشاحنات وحوارات ونداءات استنجاد.



