العثور على جثة مفقود رنية بعدما علقت سيارته بالرمال

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ العثور على جثة مفقود رنية في منطقة مكة المكرمة، بواسطة شخص من خارج فريقها الذي تولى مهام البحث عن المفقود الشاب مثيب زرجان السبيعي.

العثور على مفقود رنية ميتًا

وقالت الجمعية في تغريدة لها إنها تلقت بلاغًا هذا الصباح عن مفقود بضواحي محافظة رنية وقد باشر فريق غوث البحث عنه لكنها أعلنت في وقت سابق أنه عثر على المفقود من خارج الفريق ميتًا رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

ونشرت جمعية غوث صورًا لفريقها البحثي وهو ينطلق من نقطة الإحداثيات التي تم تحديدها للبحث فيها.

وكانت مصادر أكدت أن الشاب كان يستقل سيارة “غمارتين” من نوع “هايلكس” موديل 2018، وكان متجها إلى رنية قبل أن تعلق سيارته في الرمال وفشل في طلب المساعدة.

مواطنون ينعون مفقود رنية

وبعد إعلان وفاته تبادر المواطنون في تقديم واجب العزاء لذوي الشاب مثيب السبيعي حيث قال سالم الدوسري: “نسأل الله له الرحمة والمغفرة والله يصبر ذويه”,

فيما قال حساب فريق إنجاد للغوث: “تم العثور على مفقود رنية من خارج الفريق متوفيًا (رحمه الله) نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وتعازينا لأهله وذويه.”

فيما قال حساب بوابة رنية على تويتر: “إنه تم العثور على الشاب مثيب بن زرجان الملحي السبيعي متوفيًا بعد أن علقت سيارته بالكثبان الرملية نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته”.



