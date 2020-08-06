العثور على جثة مفقود وادي بيض بالدرب

المواطن - الرياض

أعلن المركز الإعلامي في محافظة الدرب أن فرق الدفاع المدني عثرت على جثة مفقود وادي بيض فجر اليوم الخميس، مجددًا التحذير من الاقتراب والسباحة في مجاري الأودية والسيول.

ظروف العثور على مفقود وادي بيض

وأعلن متحدث مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن فرق الدفاع المدني عثرت على جثمان غريق وادي بيض بمحافظة الدرب وسط مياه الوادي، بعد عمليات بحث واسعة منذ أمس الأربعاء، وأشار إلى أنه فارق الحياة نتيجة حادثة غرق تعرَّض لها.

خطة البحث عن المفقود

وكان المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، أعلن أنه في مساء يوم الثلاثاء تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغاً عن فقدان مواطن يبلغ من العمر (٢٠) عاماً في وادي بيض بمحافظة الدرب وعلى الفور تم انتقال فرق الإنقاذ والإسعاف والآليات اللازمة للموقع.

وأضاف العقيد الغامدي، أنه عند الوصول لموقع الحادث تم على الفور تنفيذ خطة البحث عن المفقود في وادي بيض وذلك عن طريق انتشار فرق الإنقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني وبمشاركة من قبل الفرق التطوعية والتي قامت بتمشيط الوادي الا أنه لم يتم العثور عليه.

وقد توقفت أعمال البحث وتمشيط الوادي قبل غروب الشمس من مساءً يوم الأربعاء وذلك لصعوبة البحث في أوقات الليل وسوف تعاود فرق البحث والإنقاذ البحث مجدداً صباح الخميس بحوله تعالى وفقاً للخطط المعدة مسبقاً، وسيتم نشر بيان إعلامي عن أعمال البحث وتمشيط وادي بيض حتى يتم العثور على المفقود.



