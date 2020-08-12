العراق يرفض استقبال وزير الدفاع التركي

المواطن - متابعة

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي واستدعاء سفير أنقرة، وذلك على خلفية انتهاك تركيا لسيادة العراق، عبر خرق الحدود، بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 من قوات حرس الحدود، بينهم ضابطان كبيران.

وذكر بيان للخارجية العراقية، الرفض القاطع لما قامت به تركيا بقصف داخل الأراضي العراقيّة في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بطائرة مُسيَّرة والذي تسبّب بمقتل ضابطين، وجندي من القوات المسلحة العراقية.

وأضاف بيان خارجية العراق: يعدّ هذا العمل خرقًا لسيادة، وحرمة البلاد، وعملًا عدائيًّا يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تُنظّم العلاقات بين البُلدان”، مؤكدًا على عدم استخدام أراضي العراق مقرًّا أو ممرًّا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، كما يرفض أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيّة”.

وأعلنت الخارجية، في البيان إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المُقرّرة بعد غد الخميس، وستقوم وزارة الخارجيّة باستدعاء السفير التركيّ، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق المُؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات، وانتهاكات”.

جاء ذلك، بعدما دانت الرئاسة العراقية الثلاثاء، الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة تركية، واعتبرته انتهاكًا خطيرًا للسيادة العراقية.



